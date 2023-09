Mbeti me vetëm tre nxënës, mbyllet një shkollë në Kaçanik Në Kaçanik, një shkolle i është vënë dryni. Mbyllja e saj nuk ka të bëjë me mungesë kushtesh, por me mungesë nxënësish. Mësuesi Besim Kuqi, shpjegoi ndjenjën e rëndë që pati më 1 shtator nga heshtja përgjithmonë e ziles në shkollën fillore në fshatin Kotlinë. “Shkolla ka qenë e hapur në vitin 1948, por për…