Mbështetësi i VV-së që po tenton të bëhet gjykatës i Kushtetueses

Vigan Qorrolli po synon të bëhet gjykatës i Gjykatës Kushtetuese. Qëndrimet e tij prej juristi së fundmi kanë qenë gjithnjë në kundërshtim me vendimet e kësaj gjykate. Me forcimin e Lëvizjes Vetëvendosje në skenën politike, Vigan Qorrolli përmes postimeve të tij në Facebook dhe paraqitjeve në media shprehej pothuajse gjithnjë në sinkroni me partinë e Albin Kurtit, kryeministrit aktual.