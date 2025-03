Mbështetësi i Kurtit që thoshte se e ka “krytë kompjuter” eskalon gjatë një emisioni -shan me nanë gazetarin

Një pseudo-gazetar nga Lugina e Preshevës ka shpërthyer në sharje banale gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në emisionin “Kosova Today”.

Nexhat Behluli i cili njihet edhe si mbështetës i Albin Kurtit. E gjithë sherri në Klan nisi për shkak të një fotografie të Behlulit me Vojsllav Sheshelin.

“Të fala Sheshelit” i tha gazetari Gaxherri Behlulit.

“Ta q**të nanën”, ia ktheu ai.

Behluli njihet për deklaratat e tij të çuditshme se Albin Kurti e ka krytë kompjuter.

Moderatorët e emisionit derisa po e mbyllnin linjën me të dhe po e përshëndesnin Behlulin pas përfundimit të intervistimit, ky i fundit replikoi me një nga të ftuarit në studio duke e sharë me nënë.

Ky moment është munduar të ndalohet nga moderatorët të cilët bërtisnin që të ndalonte./Lajmi.net/