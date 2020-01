Mbërrin në Itali transferimi i radhës i Milanit

‘Rossonerët’ janë përkujdesur që të përforcojnë krahun e majtë të mbrojtjes, duke transferuar nga Wigan Athletic Antonne Robinson.

22 vjeçari sapo ka mbërritur në qytetin e Milanos, për të vazhduar me procedurat e radhës, siç janë testet mjekësore dhe nënshkrimi i kontratës.

Robinson është lojtar i dalë nga akademia e Everton, ndërsa në vitin 2019 ishte blerë nga Wigan.

Transferimi i tij do t’i kushtojë Milanit rreth 10 milionë euro./Lajmi.net/

BREAKING: Antonee Robinson has arrived in Milan ahead of his move to AC Milan from Wigan. He’ll join for £10m. (Source: @RadioRossonera) pic.twitter.com/0ZnO4ul2FA

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2020