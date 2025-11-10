Mbërrin edhe Njësia Speciale te Qendra e Numërimit në Mitrovicë
Njesia speciale e policisë së Kosovës, ka zbarkuar te qendra e numërimit në Mitrovicën e Jugut, aty ku është ndalur numërimi i votave.
Pak më parë, prokurori Peci ka deklaruar se ndalja e numërimit është bërë për shkak të raportimeve nga numëruesit për parregullsi dhe nevojës për sqarime teknike nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ).
Ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka prezantuar fakte mbi parregullsi të fletëvotimeve për garën e 9 nëntorit, për çka edhe është ndërprerë procesi i numërimit në qendrën komunale të numërimit në Mitrovicën e Jugut.
Jahir Sumiqi, kryesuesi i PDK-së në QKN Mitrovicë e Jugut, tha se prokurori i rastit Njazi Rexha ka kërkuar vazhdimin e numërimit, por PDK-ja dhe partnerët e koalicionit të saj do të vazhdojnë me bojkotimin e procesit dhe nuk do të shkelin ligjin.