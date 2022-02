“Mbase nuk gjeta dashurinë po njoha një shok”, ky është konkurrenti që u largua nga Për’puthen

Ka tre sezone që po shfaqet në “Top Channel” dhe ka arritur suksese mjaft të mëdha, shkruan lajmi.net.

Takimet, përballjet e dramat mes çifteve janë ato që e kanë kthyer në një format të komentuar.

Mirëpo, sezona tretë nuk ka qenë edhe aq e mbarë pasi që shumë nga konkurrentët kanë braktisur emisionin duke lënë në gjysmë aventurën.

Një ndër konkurrentët e radhës që ka vepruar ngjashëm është Albi Dhima, ku largimin e tij e bëri të ditur me anë të një postimi në instagram.

“Faleminderit dhe Me Falni . Faleminderit @olsamuhameti qe me dhe mundesin te isha pjes e ketij formati ,faleminderit gjithe produksionit per punen e palodhshme qe beni. Faleminderit cdo konkurenti/e qe ka qen pjes e ketij rrugetimi me mua per cdo emocion dhe moment te bukur . Me falni nese qe nga produksioni e deri tek cdo konkurent me ndonje fjale apo veprim timin ju kam prekur ose ofenduar , asgje personale . Faleminderit te gjithe ju qe me keni mbeshtetur ne kete rrugetim dhe keni qen me mua cdo moment . Faleminderit dhe ju qe me keni kritikuar , me ka sherbyer per tu bere njeri edhe me i mire. Me falni nese per ndonje gje ju kam zhgenjyer . Faleminderit @borazemani per profesionalizmin e treguar dhe ty @arjankonomi_ 🙏. Vertete ishte nje rrugetim shume i bukur ku mbase nuk gjeta dashurine po njoha nje shok , mik , vella si @bashkimsaitii 💪❤

PERULJE 🙏”, ka shkruar Albi./Lajmi.net/