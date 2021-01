Mbappe thyen heshtjen, flet për të ardhmen e tij

Mbappe më në fund ka hedhur dritë mbi të ardhmen e tij, ai duke folur për “Telefoot”, ka konfirmuar se është i gatshëm të negociojë kontratën e re, edhe pse nuk ka asgjë në këtë drejtim tani për tani, transmeton lajmi.net.

Sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, Mbappe është i gatshëm të nisë negociatat me klubin parisien.

“Po flasim me klubin, edhe unë po reflektoj për këtë. Nëse nënshkruaj do të investoj vetveten këtu një përiudhë afatgjate”, tha ai

“Ndihem mirë këtu. Së shpejti do të duhet të marr një vendim. Nëse vazhdoj kontratën, do të thotë se do qëndroj një kohë të gjatë”, përfundoi Kilyan Mbappe.

Së fundmi u spekulua se Real Madrid do ofrojë Eden Hazard plus 80 milionë euro për të bindur drejtuesit parisien për të sjellë Mbappe në “Santiago Bernabeu”, por që tani pas këtyre deklarimeve nga ana e francezit, kjo mund shuajë zërat njëherë e mirë që e lidhin atë me “Los Blancos”./Lajmi.net/

Kylian Mbappé to Telefoot: “We are talking with the club, I am also reflecting on it. If I sign it will be to invest myself long term here. I feel good here. I will soon have to make a decision. If I extend, it’s so that I stay”. [@GFFN] 🇫🇷 #PSG @Jon_LeGossip

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021