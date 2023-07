Mbappe refuzon të takohet me Al Hilal Kylian Mbappe nuk dëshiron lëvizjen në Arabinë Saudite. Largimi këtë vit nga Paris Saint-Germain apo rinovimi i kontratës me kampionin francez janë dy opsionet që Kylian Mbappe i ka për momentin. Mbappe dëshiron të qëndrojë te PSG deri në vitin e ardhshëm, kur edhe i skadon kontrata me klubin, por që kampioni francez nuk dëshiron…