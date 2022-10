Mbappe: Nuk kërkova të largohem nga PSG, s’është e vërtetë që jam i nevrikosur me klubin Kylian Mbappe ka hedhur poshtë raportimet e fundit që u lidhën me të. Kylian Mbappe ishte edhe një herë në qendër të vëmendjes, me emrin e tij që lidhej përsëri me largim të mundshëm nga PSG. Pas ndeshjes ndaj Marseille, lojtari ka hedhur poshtë gjithë këto zëra, duke thënë se s’ka asgjë të vërtetë në…