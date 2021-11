Mbappe këmbëngul se për momentin mbetet i lumtur në PSG

Francezi ka këmbëngulur se për momentin mbetet “i lumtur” në Parc des Princes.

Mbappe konsiderohet gjerësisht si një nga talentet më të ndritur të gjeneratës së tij, pasi fillimisht bëri emër në Monaco përpara se të blihej nga PSG në 2017.

Paraqitjet e 22-vjeçarit kanë tërhequr vëmendjen nga një sërë klubesh të tjera kryesore, veçanërisht Real Madridi, i cili paraqiti tre oferta fitimprurëse për shërbimet e tij në afatin kalimtar të verës.

PSG përfundimisht refuzoi përparimet e Madridit, por Mbappe ka pranuar që atëherë se ai ka shtyrë për lëvizjen në Santiago Bernabeu.

Gjigantët spanjollë pritet të rikthehen për sulmuesin në vitin e ri, dhe ai po mbetet i qetë për situatën e tij përpara afatit kalimtar të janarit.

Duke folur teksa ishte larg në detyrën ndërkombëtare, Mbappe i tha ‘TNT Brasil’: “Kam kaluar pesë vite të jashtëzakonshme këtu, kam përfituar nga çdo moment dhe vazhdoj ta bëj këtë. Jam i lumtur si në fushë ashtu edhe në jetën time personale.

“Tani ka shumë gjëra, sfida të mëdha dhe unë kam folur tashmë për këtë”.

I presionuar nëse ai do të jetë akoma në PSG përtej fundit të sezonit 2021-22, ish-ylli i Monacos shtoi: “Unë jam këtu, jam ende këtu, jam këtu këtë sezon”.

PSG është në rrezik të rikthehet në një qoshe në lidhje me Mbappe, ndërsa ai i afrohet gjashtë muajve të fundit të kontratës së tij aktuale.

Nëse ata nuk arrijnë ta lidhin francezin me kushte të reja, ai do të jetë i lirë të bashkohet me Madridin për asgjë pas 30 qershorit 2022.

Sidoqoftë, nëna e Mbappe u dha mbështetësve të PSG-së shpresë të re se ai mund të angazhohej për një rinovim në ‘Parc des Princes’ kur fliste për ‘Le Parisien’ në tetor.

“Aktualisht jemi në bisedime me PSG-në dhe gjërat po shkojnë mirë”, tha Fayza Lamari.

“A do të arrijmë një marrëveshje? Një gjë është e sigurt: ai do të japë gjithçka deri në fund për të fituar Ligën e Kampionëve.” /Lajmi.net