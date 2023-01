Mbappe i del në mbrojtje Zidanes: Mos e shpërfillni legjendën kështu Kryetari i Federatës së Futbollit të Francës, Noel Le Graet ka komentuar së fundmi në lidhje me spekulimet që Zinedine Zidane do ishte trajner i ‘Gjelave’. Le Graet tha se ai nuk ka folur me Zidane për zëvendësimin e Didier Deschamps në krye të ekipit kombëtar, pasi trajneri francez nënshkroi një zgjatje të kontratës pavarësisht…