“Mbappe do të duhet ta pranojë nëse Messi shënon më shumë se ai”

Kylian Mbappe është paralajmëruar se ai mund t’i duhet të “pranojë” të shënojë më pak gola tani që Lionel Messi u bashkua me radhët në Paris Saint-Germain.

Pavarësisht se tashmë kanë një fitues të Kupës së Botës nga Franca dhe superyllin brazilian Neymar në ekipin e tyre, gjigantët e ‘Ligue 1’ kanë shtuar një tjetër sulmues të klasit botëror në grupin e tyre të talenteve sulmuese këtë verë.

Fituesi gjashtë herë i Topit të Artë, Messi po kërkon të rrisë më tej reputacionin e tij pasi u largua nga Barcelona për në Francë, me 34-vjeçarin që pritet të rezultojë me po aq impakt në një mjedis të ri siç bëri në Camp Nou.

Legjenda e PSG-së, Pauleta, i cili shënoi 109 gola për klubin me ekipi francez i tha faqes zyrtare se Mbappe duke parë Messin të stërvitur së bashku me të ai i do të duhet të përshtatet me të.

“Ai do të rritet shumë me Lionel Messin në Paris Saint-Germain. Nëse ai ka inteligjencën për të lëvizur mirë, duke përfituar nga hapësirat e krijuara nga Messi dhe Neymar, ai shpesh do të gjendet në një situatë të mirë falë cilësisë së tyre dhe prandaj ai do të jetë në gjendje të shënojë shumë gola.

“Fakti që ai mund të luajë ose në krah ose në mes do të jetë një pasuri. Thënë kështu, ekziston gjithmonë rreziku që njëri nga të tre të shënojë më pak. Nëse është kështu për Kylian, ai do të duhet të pranojë atë.

Mbappe u transferua tek PSG në të njëjtën dritare verore, kur Neymar bëri një transferim rekord prej 222 milionë eurosh (200 milionë funte/262 milionë dollarë) nga Barcelona.

Sulmuesi tani 22-vjeçar ka shënuar 135 gola në 175 paraqitje, por ai është në vitin e fundit të kontratës së tij dhe vazhdon të jetë i lidhur shumë me gjigantët e La Ligas, Real Madrid.

Neymar gjithashtu ka bërë një kthim produktiv para portës, duke gjetur rrjetën në 87 raste përmes 117 paraqitjeve, por lavdia evropiane ka mbetur e pakapshme për një anë ambicioze që ka investuar shumë në ndjekje të atij objektivi përfundimtar.

Pauleta shtoi: “Nëse Paris Saint-Germain do të kishte fituar një Ligë të Kampionëve që nga ardhja e Neymar dhe Kylian, të gjithë do të thoshin se janë një dyshe perfekte. Por për shkak se ata nuk e fituan atë, ka kuptim që ka kritika.

“Por unë mendoj se ata shkojnë mirë. Ata janë dy lojtarë me shumë cilësi që duan të kenë topin edhe pse kanë stile të ndryshme. Ata janë plotësues. Shpresoj se ata do të kenë sukses në formimin e një treshe të frikshme me Lionel Messin”, përfundoi portugezi 48-vjeçar. /Lajmi.net