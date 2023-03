Mbappe befason në mbledhjen e fondeve për tërmetin në Turqi, paraqitet në televizionin turk

Kylian Mbappe i befasoi shikuesit e një mbledhjeje fondesh për ndihmë nga tërmeti turk të mërkurën me një paraqitje që mbështet përpjekjet për ndihma.

Një tërmet në Turqi dhe Siri muajin e kaluar vrau më shumë se 45,000 njerëz dhe Mbappe është zotuar të mbështesë ata në nevojë në mes të krizës humanitare, transmeton lajmi.net.

Paraqitja e tij befasuese në mbledhjen e fondeve kishte për qëllim të tërhiqte vëmendjen për rëndësinë e mbledhjes së parave për viktimat.

“Ajo që ndodhi është një tragjedi e madhe”, tha Mbappe në transmetim.

“Duhet të ketë qenë një tragjedi shumë e madhe për imagjinatën tonë. E kam të vështirë të vlerësoj atë që kaluan turqit. Por detyra jonë sot është e jashtëzakonshme. Komuniteti botëror i futbollit do të bashkohet dhe do të mbështesë Turqinë. Në këtë aspekt, ky program është i jashtëzakonshëm për mua, jam krenar që jam pjesë e tij.

Unë do të përdor të gjitha mjetet që kam në dispozicion për të ndihmuar fëmijët. Si dikush që përpiqet të jetë gjithmonë i dobishëm, do të bëj më të mirën time edhe për Turqinë. Mendoj se gjithçka do të jetë shumë më mirë për Turqinë. Shpresoj se mund të bëjmë shumë fëmijë qeshin përsëri”, përfundoi ai.

Kujtojmë që pas atij tërmeti të fuqishëm me Turqinë u solidarizuan edhe shumë futbollistë të tjerë./Lajmi.net/