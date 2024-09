“Mbajtja e lidhjeve me Rusinë nuk është në përputhje me vlerat e BE-së”, thotë Stano për takimin Vulin-Putin Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano është deklaruar në lidhje me takimin që pati zëvendëskryeministri serb, Aleksadnar Vulin me presidentin rus, Vladimir Putin. Stano tha se BE-ja do që vendet kandidate të saj, të jenë partnerë të besueshëm që ndajnë parime, vlera, siguri dhe përparim të përbashkët. Stano thotë se BE-ja ka qenë e qartë…