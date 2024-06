Mbahet testi me shkrim për kandidatë për prokurorë të rinj të shtetit: Mbikqyret nga EULEX dhe OSBE Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka organizuar mbajtjen e testit me shkrim, në kuadër të procesit të rekrutimit të njëzetekatër (24) prokurorëve të rinj të shtetit, i cili është duke u mbajtur në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri. Në njoftimin e bërë për media thuhet se në testin me shkrim janë duke…