Mbahet Seanca Solemne e Kuvendit të Drenasit për nder të Ditës së Çlirimit

Me rastin e shënimit të 20- vjetorit, Ditës së Çlirimit të Drenasit, është mbajtur edhe Seanca Solemne ku merrnin pjesë, kryetari i Komunës, Ramiz Lladrovci, kryesuesi i Kuvendit, Labinot Halilaj, anëtar të Kuvendit, drejtor të drejtorive komunale, përfaqësues të subjekteve politike dhe qytetarë.

Seancën Solemne e nderuan me pjesëmarrjen e tyre edhe raportuesi i luftës Vaughan Smith, ish ushtarja kanadeze Sophie Boisvert Levesque, Gjeneral Lejtnant Kadri Kastrati dhe Esad Rizai, president dhe themelues i Fondit Shqiptaro-Amerikan “Besa”.

Seancën e ka kryesuar, kryesuesi i Kuvendit, Labinot Halilaj, i cili në emër të Kuvendit Komunal përshëndeti të pranishmit dhe falënderoi të gjithë ata që kontribuuan për lirinë e vendit,

Ne një fjalim rasti, ne seancën solemne i është drejtuar të pranishmëve kryetari Ramiz Lladrovci ku me poshtë gjeni fjalimin e tij:

Familjarë të dëshmorëve, invalidë, veteranë të UÇK-së,

Asamblistë të Komunës, Drejtorë të Drejtorive,

Mysafir të nderuar, z. Smith dhe Zonja Levesque,

Gjeneral Lejtnant Kadri Kastrati,

Esad Rizai, President dhe themelues i Fondit Shqiptaro-Amerikan “Besa”,

I nderuari z. Hoxha,

I nderuar komandant Shkupi,

Të dashur qytetarë,

Dita e çlirimit, në përvjetorin solemn, të 20-tin me radhë, është ditë kur me nderim të thellë, kujtojmë gjithë sakrificën e jashtëzakonshme të qytetarëve të komunës tonë, heronjtë, dëshmorët dhe martirët e lirisë tonë.

Kujtojmë me nderim, gjithë atë angazhim që rrënjët i ka te rezistenca e Azem Bejtës, Ahmet Delisë, Shaban Polluzhës, Mehmet Gradicës e Rifat Berishës, të mësuesit tonë Fazli Grajçevci, të rezistencës ilegale dhe rezistencës paqësore, të aksioneve të para të njësiteve të UÇK-së, në veçanti veprën e Komandantit legjendar, Adem Jashari.

Dua të përgëzoj çdo familje dëshmori, invalid dhe veteranë të UÇK-së, çdo veprimtar e kontribuues të lirisë tonë, çdo qytetarë të komunës tonë, të cilët me vetëmohim, ecën rrugës së lirisë dhe çlirimit. Që nga krismat e para çlirimtare, deri në çlirimin e plotë të vendit dhe shtetndërtimin.

Pardje, në mënyrën më madhështore, shënuam 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë dhe çlirimin e vendit, në mesin tonë, kemi qenë të nderuar nga prania e Presidentit Klinton, Sekretares Albright, Gjeneralit Clark, Diplomatit Palmer, Ambasadorit Voker, Presidentit Meta, Kryeministrit Rama, z. Ali Ahmeti, Gjeneralit Orr, Gjeneralit de Marnhack, Presidenti Mesiq, mysafirë të lartë nga Mbretëria e Bashkuar, nga Gjermania, Italia, Franca, Brukseli dhe vendet tjera mike, trupi diplomatik si dhe kontribuues tjerë për çlirimin e Kosovës.

Ky shënim madhështor i 20 vjetorit të çlirimit, me këta miq, është historia jonë krenare.

Sot,

Dua t’ju përgëzoj secilin nga zemra, për ndërtimin e shtetit, komunës dhe ngritjen e cilësisë së jetës, për bashkëpunimin për secilin projekt, për debatet e zhvilluara në çdo lagje, për besimin që nevojat e përbashkëta t’i realizojmë me prioritet.

Dua t’i përgëzoj studentët, dua t’i përgëzoj sportistët tanë kampion, sportdashësit që gjatë tërë vitit kishin besim te Ferronikeli. Rininë tonë e cila arsimohet, avancohet dhe punon me pasion për të ardhmen e vet, familjes dhe kombit.

Në këtë ditë të çlirimit, dua të përgëzoj të gjithë biznesmenët tanë, që me përkushtim zhvillojnë biznesin në komunën tonë, punësojnë të rinjtë, zhvillojnë biznes në tërë Kosovën. Jemi krenar me ta.

Drenasi, ashtu siç ishte dje zonë e përfshirjes masive për liri dhe çlirim, sot është hapësirë e zhvillimit tonë, mirëqenies dhe të ardhmes, për neve dhe gjeneratat që vijnë.

Parku i biznesit është në proces, stadiumi nacional sot shpaloset në Prishtinë në ora 11, është në proces, rruga me katër korsi është në proces, liqeni akumulues është proces, shkolla profesionale në proces, uji për 22 fshatra në proces, qindra kilometra rrugë janë kryer për këto dy vjet, dhjetëra kilometra kanalizime, kemi përmirësuar vijueshmërinë në shkolla dhe suksesin në mësime, kemi përmirësuar shërbimet shëndetësore dhe përgjegjësinë në punë.

Ne do të bëjmë së bashku edhe më shumë për mirëqenien e qytetarëve tanë.

Sot, në mesin tonë, është reporteri, gazetari, fotografi dhe dokumentuesi i parë i të vërtetës së krimeve serbe në Kosovë, dëshmitari i parë i masakrave dhe tokës së djegur nga njësitet ushtarake serbe në Drenicë, në Prekaz, gazetari nga Mbretëria e Bashkuar, z. Vaughan Smith.

Po ashtu, jemi të nderuar të gjithë se në mesin tonë, është ish ushtarakja e Kanadasë, veteranja e ushtrisë kanadeze Sophie Boisvert Levesque, ushtarja e cila nëpërmjet trupave të NATO-s u kujdes edhe për fëmijët e Drenasit dhe për një vit rresht, nën këtë flamur origjinal të zbardhur nga fryma, bora punoi ndihmoi për sigurinë në Drenas dhe Kosovë

Smith, zonja Sophie, z. Kastrati, zoti Rizai ne kurrë nuk e harrojmë kontributin Tuaj.

Ne nuk e harrojmë përkrahjen diplomatike dhe ushtarake të NATO-s, të trupave në shërbim të lirisë dhe dinjitetin njerëzor, nuk i harrojmë miqtë të cilët dje u gjenden në mesin tonë për 20 vjetorin e çlirimit.

Nuk mund ta harrojmë angazhimin e botës demokratike për lirinë e të ardhmen tonë me vlerat mbi të cilat është ndërtuar NATO dhe demokracia perëndimore.

Përgjatë fillimit të luftës, kameramani i shquar me përvojë, arriti t’iu afrohet mjeteve motorike luftarake të serbëve teksa vrisnin dhe shkatërronin shtëpitë, të marrë dëshmi për masakrat në Prekaz, Obri e gjetiu, këtë e bëri gazetari anglez, miku ynë i përjetshëm, z. Vaughan Smith, i cili u godit nga plumbat e snajperëve serbe me 5 Mars të vitit 1998 në Prekaz. Telefoni që i shpëtoi jetën, sot ruhet në muzeun kombëtar të Anglisë. Faleminderit!

Luftëtarët tanë, qytetarët tanë me nderim, kanë përcjell edhe një nga intervistat më të famshme, ku përmblidhej filozofia e luftës çlirimtare, ndër intervistat më mobilizuese dhe me më ndikim në luftën çlirimtare, mesazhin e heroit Fehmi Lladrovci. Ne këtë kurrë nuk do ta harrojmë. Mesazhi i Fehmiut, u bë fjala përcaktuese e çdo çlirimtari, siç e tha vet heroi se sakrifica për atdhe është nderi më i madh.

Ne si familje e kemi incizimin që zoti smith e bëri gjatë betejës ku ra Fehmiu. Gjithë incizimin e kemi edhe pse ende nuk ka dalë ne medi. Faleminderit z. Smith.

Ajo ishte jo vetëm intervistë, por ishte zë i ndërgjegjes më të lartë kombëtare të çdo ushtari të UÇK-së, i përjetësuar nga Ju z. Smith. Faleminderit z. Smith.

Ju Zonja Sophie, keni ngritur moralin e fëmijëve tanë, shpresën e lirisë, duke tejkaluar dhimbjen e thellë që shkaktoi lufta. Ju keni dëshmuar humanizëm të sinqertë. Fëmijët dhe qytetarët e Drenasit, nuk e harrojnë dashurinë dhe kujdesin që keni treguar pas çlirimit këtu në mesin tonë. Sot zonja Levesque na tha se i ka dy gëzime, njërin për Ditën e Çlirimin e Drenasit e tjetrin për ditëlindjen e djalit të saj. U bëftë 100 vjeç!

Shumë nga këta fëmijë janë duke përfunduar ose kanë ërfunduar tudimet në Kanada dhe njëri nga ta është pilot.

Sot ne bëjmë më të mirën e mundshme, duke respektuar ligjet, duke qenë transparent dhe duke aplikuar të arriturat dhe standardet më të larta të qeverisjes lokale.

Kemi shumë të arritura dhe mirënjohje si komunë, si komuna më transparente, projekte për ruajtjen e ambientit, donacione për zbatimin e barazisë së grave, përkrahje të projekteve rinore, edukimin profesional dhe shumë e shumë të arritura tjera.

Të gjitha këto, si detyrim e obligim ndaj të djeshmes, për të sotmen dhe të nesërmen më të mirë, mirëqenie, zbatim të ligjit dhe llogaridhënies.

Ne jemi të vendosur në rrugën tonë euro-atlantike. Kjo rrugë nuk ka alternativë. Jemi të përkushtuar për integrim në Bashkimin Evropian. Ne kemi qenë pjesë e vlerave evropiane qysh para krijimit të termit gjeografik Evropë, dhe ashtu do të mbesim përjetësisht, të bekuar me miqësinë e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Puna me ligj, në shërbim të qytetarëve tanë, është nderi më i madh për secilin nga ne. Prandaj e falënderoj stafin e komunës dhe tërë administratën që është në shërbim dhe në krye të përgjegjësive ligjore, duke e bërë komunën tonë shembull për qeverisje lokale.

Të nderuar qytetarë, dua të shpreh mirënjohje në këtë përvjetor të 20-të të Ditës së çlirimit, në emrin tuaj dhe emrin tim, të shpreh për gazetarin Smith dhe ish ushtaren Sophie!

Lavdi heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të lirisë!

Lavdi Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës!

Fjalë rasti mbajtën edhe mysafirët Smith dhe Levesque.

Gazetari Smith duke kujtuar atë kohë ndër të tjera tha se ndihet sikur të ishte në shtëpinë e tij. Ndër të tjera tha se ka ardhur koha për një disiplinë që mendojmë se çka po harrojmë e që duhet në fakt të kujtojmë. Shume prej nesh e kujtojmë se si ka qenë Drenasi kur serbët e kishin nën kontroll, por shumë të rij nuk e dinë, dhe pas 10 vitesh do të ketë edhe më pak që do të kujtojnë se pse keni luftuar dhe çka keni arritur. Shpresoj që të ju të kujtoni dhe t’i mësoni fëmijët se sa e rëndësishme ishte pavarësia për ju në atë kohë. Të kujtoni ata njerëz që kanë vuajtur, masakrat e Prekazit, Poklekut, Abrisë etj. Ti kujtoni të rënët në mënyrë të dinjitetshme.

Sot shumë, shokë të mi nuk janë në mesin tonë, si Shaban Shala e Rasim Kiqina të cilët ishin të veçantë, po jo të vetmit. Ata të dy e dinin rëndësinë e gazetarëve për t’i treguar botës atë që po ndodhtë në atë kohë. Dua t’i kujtoj edhe të rinjtë që nga Prishtina shoqëronin gazetarët këtu pasi jo të gjithë vinin këtu.

Ndërsa ish ushtarja e KFOR-it- Sophie Boisvert Levesque tha se ndihet e nderuar që ishte në mesin tonë pas 20 viteve dhe që të shihte ndryshimet e bëra dhe se qytetarët Drenasit janë heronjtë e saj dhe janë shembull për të gjithë.