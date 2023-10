Mbahet seanca e radhës ndaj Rozeta Hajdarit lidhur me rastin e aksidentimit me veturë të të miturës Edhe gjatë ditës së sotme Ministrja e Tregëtisë dhe Industrisë Rozeta Hajdari do të dal para gjykatës. Kjo seancë do të mbahet lidhur me rastin e aksidentimit me veturë të një të miture në Prishtinë nga ana e Ministres. Seanca gjyqësore pritet të filloj nga ora 13:15. Kujtojmë se të hënën, Hajdari është paraqitur para…