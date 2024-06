Mbahet mbledhje komemorative për aktivistin e të drejtave të njeriut, Agim Vatovci

Ish-kryetari i Shoqatës së Personave me Aftësi të Kufizuara dhe avokuesi për të drejtat e njeriut, Agim Vatovci ka vdekur në moshën 68-vjeçare.

Komuna e Vushtrrisë ka mbajtur mbledhje komemorative për nder të Vatovcit.

Ferit Idrizi, kryetar i Vushtrrisë gjatë mbledhjes tha se ky qytetet ka humbur një aktivist të pashoq.

“Qyteti i Vushtrrisë humbi një aktivist të pashoq që gjithë jetën u angazhua për avancimin e të drejtave të njeriut e në veçanti për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Puna e tij, do ta bëjë që emri i tij do të përmendet gjithherë me krenari” – tha kryetari Idrizi.

Siç ka njoftuar, djali i Agim Vatovcit, Egëzon Vatovci, varrimi i të ndjerit do të bëhet sot më 03.06.2024.

Postimi i plotë: