Mbahet marshi “Marshojmë s’festojmë” – Hidhet ngjyrë dhe tym i kuq para stacionit të policisë në Prishtinë

Sot është mbajtur marshi vjetor “Marshojmë s’festojmë” me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas.

Përgjatë këtij marshi, para dyerve të stacionit policor në Prishtinë, si dhe para Qeverisë është hedhur ngjyrë dhe tym i kuq, shkruan lajmi.net.

Përndryshe kolektivi përmendi disa nga padrejtësitë që ua janë bërë grave gjatë kësaj periudhe, e disa nga to janë:

Kthimin në rigjykim të vrasësve dhe dhunuesve të Marigona Osmanit.

Kthimin në rigjykim të vrasësit të Sadije Godenit.

Deputetë/e që flasin haptas dhe me krenari kundër të drejtës së grave për të vendosur për trupat e tyre.

Shkeljen e privatësisë së grave me shpërndarjen e fotografive intime pa lejen e tyre, dhe ngacmimin e shantazhimin e tyre nga një grup ku bëjnë pjesë qindra mijëra burra.

Sulmin publik ndaj një gruaje e cila ndau përvojën e saj si e mbijetuar e dhunës në familje, dhe pastaj me mediat që i ofruan hapësirë abuzuesit të saj.

“Këto nuk janë incidente të izoluara, por fragmente të sistemit patriarkal që arrijnë të bëhen lajm. Pjesën tjetër të këtij realiteti e përjetojmë në përditshmëri, kur përballemi me abuzimin në komunitet, me dhunën në shtëpi, me seksizmin në punë, me ngacmime në rrugë dhe situata të tjera që na thërrasin të qëndrojmë përkrah njana-tjetrës në luftën tonë për çlirim”, u tha përmes një postimi. /Lajmi.net/