Kuvendi i Republikës së Kosovës, me iniciativën e Forumit për Transparencë Parlamentare, organizon Ditët e Kuvendit 2019 në Dragash.

Gjatë takimeve publike që do të zhvillohen në qytetet e Kosovës, qytetarët do të kenë mundësinë të diskutojnë drejtpërdrejt me deputetët.

Në debat do të marrin pjesë deputetët: Driton Selmanaj –LDK, Luljeta Veselaj-Gutaj-PDK, Drita Millaku –LVV, Blerim Kuçi –AAK, Emilija Redžepi – AAK dhe Duda Balje – 6+.