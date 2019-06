May jep zyrtarisht dorëheqje nga Partia Konservatore

Theresa May zyrtarisht do të japë sot dorëheqjen e saj nga Partia Konservatore.

Theresa May zyrtarisht do të japë dorëheqjen e saj nga Partia Konservatore të premten, por do të mbetet si kryeministre derisa të zgjidhet pasardhësi i saj, raporton “Bbc”, transmeton lajmi.net.

Ajo njoftoi dorëheqjen e saj dy javë më parë, duke thënë se ishte një çështje keqardhjeje të thellë që ajo nuk ishte në gjendje të dorëzonte Brexit.

11 deputetë konservatorë po konkurrojnë për ta zëvendësuar atë si udhëheqës të partisë dhe, përfundimisht, kryeministër.

Fituesi i konkursit pritet të shpallet në javën e 22 korrikut.

May mbetet udhëheqëse e partisë gjatë procesit zgjedhor të udhëheqjes.

Ndërkohë, konservatorët ranë në vendin e tretë në zgjedhjet e Peterborough, prapa fituesve të Partisë Laburiste dhe Brexit në vendin e dytë, në atë që tradicionalisht është një vend margjinal i Tory-Work.