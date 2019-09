Mavraj ambicioz para ndeshjes me Francën: Kombëtarja duhet të futet gjithmonë për fitore

Mavraj ishte i pranishëm në konferencën për shtyp, anash trajnerit Edoardo Reja, ku dha analizën e tij për ndeshjen e ditës së nesërme.

Qendër mbrojtësi ka shprehur optimizëm ‘të tepruar’, duke thënë se duhet të futën për fitore edhe kundër kampionëve të botës.

“Pa marrë parasysh që kam shënuar para disa vitesh. Franca është përmirësuar, do të jetë shumë e vështirë të jemi realist, por kemi treguar që kemi qenë aty dhe në vështirësitë e mëdha.”

“Besoj që të gjithë ne e dimë, se çfarë duhet të bëjmë, I kemi krijojmë vështirësi këtyre skuadrave. Besoj se do të luajmë me shumë besim, duhet fokusim maksimal, duhen pak gabime, pasi ndëshkohesh me gabimin më të vogël. Duke përjetuar edhe kohën e kaluar, jemi gati për një luftë në këtë ndeshje”, ishin fjalët e kapitenit, përcjell lajmi.net.

“Eshtë një ndeshje shumë e mirë edhe për të rinjtë, që do të përjetojnë këtë sdë dhe krijojnë eksperiencë. Sa i përket vetes time, nuk zbres në fushë për të falur ndeshjen. Besoj pavarësisht mundësive tona, jemi të obliguar të japim 100% gjatë gjitha ndeshjeve. Kombëtarja duhet të futet gjithmonë për të fituar. Besoj që nuk jemi në situatën të mos futem në maksimum. Duhet të futemi të japim më të mirën”, u shpreh Mavraj. /Lajmi.net/