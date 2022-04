Mattia Perin vazhdon kontratën me Juventusin

Perin ka nënshkruar një zgjatje kontrate me gjigantin italian, deri në vitin 2025.

Këtë e ka konfirmuar ‘Zonja e Vjetër’, më anë të një deklarate në faqen zyrtare.

“Mattia Perin ka rinovuar kontratën e tij me Juventusin, një marrëveshje që e lidh atë me klubin deri më 30 qershor 2025.

Lajm i mirë për Mattian, por edhe për gjithë ne. Perin iu bashkua Juventusit në vitin 2018 dhe pas një periudhe të shkurtër në ish-klubin Genoa nga janari 2020 deri në verën e vitit 2021, u rikthye bardhezi”, thuhej në deklaratë, përcjell lajmi.net.

Italiani ka pasur 17 paraqitje në të gjitha garat me Juven, duke mbajtur portën e paprekur në tetë takime gjithsej./Lajmi.net/

✍️ 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗡 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣@MattiaPerin officially puts pen to paper on a new Bianconeri contract! ⚪⚫ #Perin2025

— JuventusFC (@juventusfcen) April 14, 2022