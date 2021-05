Matthew Perry rrëfen shqetësimin e madh që kishte gjatë xhirimeve të “Friends”

Ylli i “Friends”, Matthew Perry ka zbuluar se ai luftonte me presionet e filmimit të shfaqjes përpara një publiku të drejtpërdrejtë të studios, duke thënë se ndihej sikur do të vdiste “çdo natë”, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Aktori 51-vjeçar, i cili luajti Chandler Bing me mendjehollësi, sarkastik në serialin hit të viteve ’90-të, foli haptas lidhur me ankthin e tij ndërsa bisedonte me ish-yjet Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow dhe Courteney Cox gjatë episodit të ribashkimit, i cili u transmetua në HBO Max të enjten.

Sipas Perry, pasiguria e tij për aftësinë e tij komike do të thoshte se ankthi i tij zgjohej nëse audienca nuk i përgjigjej pozitivisht shakave të tij.

“Për mua, unë ndjeva sikur do të vdisja nëse ata nuk do të qeshnin”, tha ai për përvojën e tij në emisionin e NBC, i cili u zhvillua për 10 sezone nga 1994 më 2004. “Dhe nuk është e shëndetshme, me siguri.”

Perry ishte 24 vjeç kur mori rolin e Chandler dhe vazhdimisht shpërndau komedi me shprehjet epike të tij, por gjërat nuk ishin të gjitha rozë prapa skenave.

“Unë ndonjëherë do të thosha një rresht dhe ata nuk do të qeshin dhe unë do të djersitja dhe thjesht, sikur, të hyja në konvulsione. Nëse nuk do të kisha qeshur që duhej të bëja, unë do të çuditesha”, pranoi ai.

Zbulimi i tij u duk se e befasoi pjesën tjetër të kastit, Kudrow tha: “Ju nuk na e thatë atë. Unë nuk mbaj mend që e keni thënë ndonjëherë atë.”

Perry u përgjigj, “Oh po, unë u ndjeva ashtu çdo natë.”

Kjo nuk është hera e parë që Perry flet sinqerisht për betejat e tij personale gjatë kulmit të suksesit të tij me “Friends”.

Në një paraqitje në radio BBC më 2016, ai pranoi se tre vjet të epokës së “Friends” ishin të mjegullt për shkak të alkoolizmit dhe abuzimit me substanca narkotike.

Kur u pyet se cili ishte episodi i tij më pak i preferuar, ai i tha intervistuesit: “Unë mendoj se përgjigjja është se nuk mbaj mend tre vjet prej tij … Diku midis sezonit 3 dhe 6.”

Ai shtoi: “Unë isha pak jashtë tij”. /Lajmi.net/