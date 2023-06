Matthaus “kritik” ndaj Kombëtares gjermane: Realiteti dhemb Pas eleminimit që në fazën e grupeve të Kampionatit Botëror në Katar, Kombëtarja gjermane, nuk ka ndaluar së “zhgënjyeri” tifozët e saj e kësaj here u mund në 2 miqësore radhazi, fillimisht ndaj Polonisë me rezultatin 0 me 1 e më pas ndaj Kolumbisë me rezultatin 0 me 2. Për performancat e Kombëtares disa fjalë…