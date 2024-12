Mattarella: Pa KFOR-in do të kishte shpërthime të dhunshme në Kosovë Presidenti i Italisë Sergio Mattarella ka deklaruar se integrimi i të gjithë rajonit të Ballkanit në BE kërkon qetësi dhe se prania e KFOR-it ka parandaluar shpërthime të dhunshme në Kosovë. Mattarella ka diskutuar me misionin komandues të KFOR-it italian në Kosovë gjatë një ceremonie të urimeve për kontingjentet italiane që shërbejnë në misionet ndërkombëtare.…