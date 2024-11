Matoshi: Presidentja e pranoi se Kurti na ka prishë me ShBA-të Analisti politik, Halil Matoshi, ka komentuar fjalimin e presidentes Vjosa Osmani të mbajtur me rastin e fundvitit, ku e para e shtetit s’ka kursyer me kritika e goditje kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin. Matoshi ka shkruar se presidentja Osmani e ka pranuar se Kurti ka prishur raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.…