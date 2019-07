Matoshi në Abu Dhabi kërkon përfshirjen e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, me ftesë të Ministrit të Mjedisit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Thani Ahmed Al Zeyoudi, po merr pjesë në Konferencën përgatitore për Samitin e OKB-së për Klimën që do të mbahet në shtator në New York.