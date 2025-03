Matoshi: Ndjeva nji ngushtim për Hashimin që nuk e lejuen me i ra përftyre, e me ia majt mèn babës nurin e dekës

Analisti politik, Halil Matoshi, ka reaguar me një shkrim pas vdekjes së Haxhi Thaçit, babait të ish-Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.

Në postimin e tij, Matoshi kritikoi Gjykatën Speciale për, siç e cilësoi ai, cenimin e të drejtave të njeriut, duke mos lejuar Hashim Thaçin të marrë pjesë në ceremoninë mortore të babait të tij.

“Megjthse Bacit Haxhi nuk i metën sytë çelë as për Kosovën (qe u bâ shtet), as për t’birin, (me të cilin u fal tre ditë pa dekë), ndjeva nji ngushtim për Hashimin që nuk e lejuen me i ra përftyre, e me ia majt mèn babës nurin e dekës”, ka shkruar Matoshi në Facebook.

Postimi i plotë i Matoshit:

Gajret Hashim!

Mbi dymijë vjet më parë, Herodoti, shkruejti: “Në paqe djemtë varrosin baballarët; në luftë, baballarët varrosin djemtë.”

1.

Sot në lirinë e Kosovës, pra në paqe, t’birit të Haxhisë, ish Presidentit Hashim Thaçi nuk iu njoh e drejta natyrore e juridike (nga drejtësia oksidentale!?) me e vorrosë babën e tina, simas traditave t’moçme vendore, sa vet koha.

2.

Gjykata Speciale ka cenu të drejtat e njeriut në këtë rast, po kjo nuk u jep të drejtë as s’u bân nerë disa njerëzve zemërfyt, me u rebelue kundër drejtësisë, sepse kosovarët në sh’pi t’vet s’po dojnë me dâ drejtësi, e sh’pia pa drejtësi shèmbet!

3.

Megjthse Bacit Haxhi nuk i metën sytë çelë as për Kosovën (qe u bâ shtet), as për t’birin, (me të cilin u fal tre ditë pa dekë), ndjeva nji ngushtim për Hashimin që nuk e lejuen me i ra përftyre, e me ia majt mèn babës nurin e dekës.

I letë i koftë dheu i Atdheut!

Ngushëllime Hashimit dhe familjës për kreun e sh’pisë tyne!