Matjet zyrtare: Usyk peshon më pak se Joshua Janë publikuar matjet zyrtare përpara meçit ndërmjet Oleksandr Usyk dhe Anthony Joshuas. Usyk dhe Joshua do të përballen me njëri-tjetrin nesër, në Arabinë Saudite. Teksa sot janë mbajtur matjet zyrtare përpara luftës së shumë pritur. Me Usyk që peshonte vetëm 100.5 kilogramë, transmeton lajmi.net. Ndërsa, Joshua peshonte 110.9 kilogramë, ukrainasi ishte më shumë se 10…