Matjet e Eurostat – Kosova me rritjen më të ulët të çmimeve, Serbia me më të lartën Periudha e inflacionit dyshifror nga viti 2020 deri më 2023 tani është e kaluar, me përjashtim të Turqisë, ku inflacioni ndërvjetor në gusht ishte 52%. Në Ballkan, Serbia prin me rritjen e çmimeve- 4.4 për qind. Sipas Eurostat-it, inflacioni në gusht ishte 4.4 për qind. Kosova, ndërkaq, ka rritjen më të ulët (1.4 për qind),.…