Materazzi zbulon pas shumë vjetësh ofendimin që i bëri Zidanes para goditjes së famshme me kokë në gjoks

Ish-futbollisti i Kombëtares së Italisë, Marco Materazzi ka zbuluar pas shumë vjetësh atë që i tha Zinedine Zidanes për të provokuar në një nga incidentet më të famshme, për të keq, në historinë e Kupës së Botës.

Kupa e Botës 2006 në Gjermani mbahet mend për shumë gjëra, por vëmendja kryesore ishte në finale kur Zidane u përjashtua me karton të kuq pasi e goditi me kokë në gjoks, Materazzin.

Tani, në një interevistë për IFTV, transmeton lajmi.net, Materazzi ka zbuluar saktësisht se çfarë i ka thënë Zidanes.

“Ai më ofroi fanellën e tij. Unë i thashë “jo, unë preferoj motrën tënde” – tha Materazzi.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso

— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 7, 2023