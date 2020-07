Mata dëshiron transferimin te Fenerbahce

Juan Mata do të largohet nga Man Utd.

Merkatoja e verës me shumë gjasë do ta largojë Juan Matan nga ‘Old Trafford’, me lojtarin që po futet në vitet e fundit të karrierës së tij.

Sipas ‘Sansuruz Futbol’, Mata është i vendosur për largimin dhe preferon skuadrën e Fenerbahce, transmeton lajmi.net.

Mesfushori spanjoll ka humbur tashmë rolin e tij në skuadrën e Manchester United dhe e ka të qartë se është e vështirë për ta rifituar atë.

Mbetet të shihet nëse Fenerbahce do të shfrytëzojë situatën e lojtarit dhe të bëjë ofertë formale.

Mata te Fenerbahce do të ishte një ndihmë e madhe për sulmuesin e Kosovës, Vedat Muriqi, pasi spanjolli është asistues i mirë. /Lajmi.net/