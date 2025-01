“Mashtruesit do të marrin fund më 9 shkurt”, Selmanaj i ashpër me Kurtin pasi vlerësoi marrëveshjen e Washingtonit Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, sot e pranoi rëndësinë e Marrëveshjes së Uashingtonit, të cilën dikur e kritikonte ashpër. Në lidhje me këtë ndryshim qëndrimesh ka reaguar Driton Selmanaj, që në kohën kur ishte nënshkruar kjo marrëveshje ishte zëvendëskryeministër i Kosovës, përkatësisht pjëse e delegacionit në Shtëpinë e Bardhë. Në llogarinë e tij në Facebook,…