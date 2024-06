​“Mashtrues i ligë!”, Selmanaj i ashpër me Kurtin para takimit me Vuçiqin Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, ka publikuar deklaratën e kryeministrit Albin Kurti, kur thoshte pas sulmit në Banjskë se nuk do te ketë dialog dhe se Serbia duhet të ndëshkohet. Në llogarinë e tij në Facebook, Selmanaj ka thënë se tash Kurti po shkon në Bruksel pa u vendosur masa ndaj Serbisë…