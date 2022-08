MAShTI reagon për Udhëzimin Administrativ për shaminë: Çdo fëmijë do të jetë në bankat shkollore Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se është duke i bërë përgatitjet e duhura që viti i shkollor të nis sipas planit të paraparë. MAShT ka shtuar se e drejta për shkollim është e garantuar me Kushtetutën e Kosovës dhe se konform përgjegjësive që ka ministria, do t’i përmbushin të gjitha obligimet…