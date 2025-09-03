MAShTI për ndryshimin e çmimeve të librave: Shqetësimet janë adresuar në Inspektoratin e Tregut
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka thënë se në bashkëpunim me Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe koordinatorët e verifikimit në shkolla, po e monitoron procesin e subvencionimit me tekste dhe materiale shkollore për të gjithë nxënësit. MAShTI tha se bazuar në Udhëzimin Administrativ 13/2026, nxënësit nga klasat e 6-ta deri në të 9-ta…
Lajme
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka thënë se në bashkëpunim me Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe koordinatorët e verifikimit në shkolla, po e monitoron procesin e subvencionimit me tekste dhe materiale shkollore për të gjithë nxënësit.
MAShTI tha se bazuar në Udhëzimin Administrativ 13/2026, nxënësit nga klasat e 6-ta deri në të 9-ta nuk kanë nevojë të blejnë tekste shkollore, pasi sipas tyre, ato bartën nga gjenerata e kaluar.
“Menaxhimin e këtij procesi e ka bërë secila shkollë dhe, sipas raportimeve të komunave, ai është zhvilluar me sukses”.
“Çdo detyrim i prindërve për të blerë tekste për nxënësit e këtyre klasave është i paligjshëm. Subvencioni prej 80 eurosh është i destinuar vetëm për blerjen e fletoreve dhe materialeve të tjera shkollore”, thuhet në njoftim.
Tutje, MAShTI tha se për sa i përket ndryshimeve të çmimeve të paraqitura në kopertinat e teksteve shkollore, shqetësimet janë adresuar në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut.
“Sa i përket ndryshimeve të çmimeve të paraqitura në kopertinat e teksteve shkollore, sqarojmë se MAShTI nuk ka pasur rol në përcaktimin e tyre, pasi nuk ka pasur proces tenderimi dhe rrjedhimisht as negocim të çmimeve. Këto shqetësime tashmë janë adresuar në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut (në kuadër të MINT) dhe në Autoritetin e Konkurrencës”.
“Çdo tendencë për manipulim apo përfitim të paligjshëm nga shtëpitë botuese do të trajtohet nga këto organe përkatëse, duke u ndërmarrë masat e nevojshme në kuadër të legjislacionit në fuqi”.
“Lidhur me furnizimin me tekste shkollore për nxënësit e komuniteteve joshumicë dhe për nxënësit me kujdestar ligjor, theksojmë se, ashtu si në vitet e kaluara, subvencioni është i garantuar për çdo nxënës që ndjek mësimet në institucionet e Republikës së Kosovës. Qëllimi ynë i përbashkët është që të mos mbetet asnjë nxënës pa tekste shkollore”, thuhet tutje në njoftim.
Kjo ministri tutje u shpreh se këtë vit janë shtuar masat e verifikimit për përfituesit e subvencionimit të teksteve shkollore, duke garantuar, sipas tyre, që askush të mos përfitojë pa u verifikuar.
“Për vitin aktual, MAShTI ka shtuar masat e verifikimit përmes moduleve shtesë, ku koordinatorët e shkollave inspektojnë dhe verifikojnë secilin nxënës në shkollën përkatëse, duke garantuar që askush të mos përfitojë pa u verifikuar”.