Masat e reja kundër COVID-19 në Kosovë, reagojnë nga vendet fqinje

Dje në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër COVID-19, në të cilat parashihet se çdo person i cili hyn në Republikën e Kosovës duhet të posedojë certifikatën e vaksinimit kundër COVID-19 me tri doza (ose me një dozë të vaksinës Janssen dhe dozë përforcuese), ose certifikatën e vaksinimit me dy doza (ose me një dozë të vaksinës Janssen) kundër COVID-19, së bashku me testin RT-PCR negativ për COVID-19.