Masa të rrepta të sigurisë në zonën ku do të varroset Navalny Forcat ruse të sigurisë janë duke u mbledhur afër varrezës Borisovskoye në Moskë, ku do të mbahet ceremonia mortore për kritikun e Kremlinit, Aleksei Navalny, para se të varroset trupi i tij. Në platformën për mesazhe Telegram, po raportohet se në atë zona ka forca të mëdha të sigurisë. Ceremonia do të mbahet në qarkun…