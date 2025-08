Masa e përkohshme, Gjykata Kushtetuese: Do të nxjerrim vendim meritor përkitazi me kërkesat e parashtruara rreth konstituimit të Kuvendit Kosova tash e disa muaj ndodhet në ngërç politik si pasojë e moskonstituimit të Kuvendit të Kosovës. Ndonëse janë mbajtur 54 seanca nuk është arritur të konstituohet Kuvendi, pasi partitë politike parlamentare nuk kanë rënë dakord për emrin e kreyparlamentarit. Lëvizja Vetëvendosje, si parti me përqindjen më të lartë të votave nga zgjedhjet…