Martohet këngëtari i njohur shqiptar, sjell imazhet përrallore krah nuses

View this post on Instagram

Miqt e tane, Dafina dhe une kemi pasur te planifikuar martesen per kete vit, megjithate shkaku i pandemise e kemi shtyer deri tani me shpresen se po kalon. Sikurse po shihet, fatkeqsisht gjendja vetem sa po rendohet. Andaj per te mos dashur te rrezikojme shendetin e miqve dhe familjareve tane ne asnje menyre vendosem qe gezimin tone ta shpallim permes fotove te marteses. Faleminderit 🙏: @walonefashiongroup 👗 @norikuka 📸 @arber_bytyqi_mua Me shpresë që do të kemi mundësi të mblidhemi e të festojmë pasi të kaloj kjo gjendje pandemie , ne sot shpallim martesen! Gezuar. 🥂