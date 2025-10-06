Martohet futbollisti i njohur shqiptar Elvis Rexhbeçaj

06/10/2025 10:23

Futbollisti i njohur kosovar, Elvis Rexhbeçaj, ka kurorëzuar dashurinë e tij me martesë, duke i dhënë fund beqarisë në një ceremoni madhështore që është mbajtur këtë fundjavë në qytetin e tij të lindjes, Prizren.

Dasma e mesfushorit të Augsburgut ka mbledhur familjarë, miq të afërt dhe bashkëlojtarë, ndërsa atmosfera ka qenë festive dhe plot emocione.

Çifti është shfaqur elegant dhe plot shkëlqim, duke ndarë momente të veçanta dashurie që janë bërë menjëherë virale në rrjetet sociale.

 

Rexhbeçaj, i cili ka lindur më 1 janar 1998 në Prizren, është një nga futbollistët më të suksesshëm me prejardhje nga Kosova që luan në Bundesligën gjermane.

Ai aktualisht është pjesë e klubit FC Augsburg, ku luan si mesfushor qendror. Karrierën profesionale e ka nisur në VfL Wolfsburg, ndërsa më pas ka luajtur edhe për VfL Bochum. Elvisi njihet për lojën e tij dinamike, vizionin në fushë dhe aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës.

 

Martesa e tij në Prizren u bë një nga ngjarjet më të komentuara të fundjavës në rrjetet sociale, duke u përgëzuar nga shumë figura të njohura të sportit dhe fansa të shumtë.

