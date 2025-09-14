Martohet e bija e Fadil Fazliut, ai e uron nga Haga

Është martuar vajza e Fadil Fazliut, Majlinda Fazliu. Kështu ka njoftuar vëllai i saj, Fahriu, mbrëmë. Ai ka bërë të ditur se babai i tyre, Fadil Fazliu. uroi të bijën përmes një telefonate nga Haga, ku po mbahet në paraburgim. “Sot është një ditë e veçantë, një ditë që shënon fillimin e një kapitulli të…

Lajme

14/09/2025 08:39

Është martuar vajza e Fadil Fazliut, Majlinda Fazliu. Kështu ka njoftuar vëllai i saj, Fahriu, mbrëmë.

Ai ka bërë të ditur se babai i tyre, Fadil Fazliu. uroi të bijën përmes një telefonate nga Haga, ku po mbahet në paraburgim.

“Sot është një ditë e veçantë, një ditë që shënon fillimin e një kapitulli të ri në jetën tuaj. Ndryshe nga shumica që këtë ditë e festojnë pranë babait të tyre, ti, Majlinda, je e privuar nga përqafimi i tij, sepse ai ndodhet padrejtësisht larg nesh në burgun e Hagës. Por edhe nga aty, me gjithë zemrën e tij, ai ju ka telefonuar dhe ju ka uruar martesën me gjithë dashurinë që vetëm një baba mund ta ketë. Shpresojmë që shumë shpejt ta festojmë këtë gëzim së bashku, në liri pranë tij, pranë nesh, dhe mbi të gjitha, pranë familjes që ju do pa kushte. Ai qëndron si shtylla jonë, si frymëzim i përhershëm me guximin, dinjitetin dhe burrërinë e tij të palëkundur.”

