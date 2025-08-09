Martohet deputetja e PDK-së, Sala Jashari

Lajme

09/08/2025 22:24

Sot, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Sala Jashari, i ka dhënë fund beqarisë duke u martuar me Egzon Gashin.

Ky i fundit, është djali i Sulejman Gashit, gazetarit të ndjerë nga SHBA.

”Egzon dhe Sala, sot zemra m’u është mbushur, ftyra më ka buzëqeshur dhe sytë me kanë lotuar. Urime për martesën tuaj dhe dasmën më të mirë që kam përjetuar ndonjëherë! Shumë urime! Ju dua sot dhe përgjithmonë!”, ka shkruar Drilon Gashi.

