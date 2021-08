Martohen çifti i famshëm i showbizit Ant McPartlin dhe Anne-Marie Corbett

Ant McPartlin ka thyer heshtjen pasi u martua me Anne-Marie Corbett në një martesë të mbushur me yje, shkruan the mirror.co.uk

Ant McPartlin ka thyer heshtjen pasi u martua me Anne-Marie Corbett në një ceremoni mahnitëse këtë fundjavë, transmeton lajmi.net.

Prezantuesi i Britanisë së Madhe mori Talentin në llogarinë Twitter që ndan me Declan Donnelly vetëm disa orë pasi u martua me nusen e tij të re të Shtunën.

Ai postoi një fotografi të tij dukej i emocionuar teksa godiste ajrin me njërën dorë dhe mbante dorën tjetër në dorën e Anne-Marie.

“Zoti dhe zonja McPartlin !!” ai e mbishkroi cicërimin, duke shtuar një emoji të zemrës së kuqe të dashurisë.

Të porsamartuarit kishin thënë “Unë bëj” në kishën mahnitëse St Michael në Heckfield, Hampshire, e cila ishte zbukuruar me lule të bukura.

Tifozët e Antit nxituan ta urojnë për martesën e tij pasi ai postoi foton, me një postim në Twitter: “Kjo është e mahnitshme! Jam shumë i lumtur për ty Ant! Shpresoj që të dy të keni një pushim të mahnitshëm të ditës tuaj të dasmës! Urime.”

Një tjetër postoi: “Kjo është një milingonë kaq e mahnitshme! Unë jam aq i lumtur dhe krenar për ty! Shpresoj që të shijosh pjesën tjetër të ditës tënde dhe të dërgosh gjithë dashurinë time për të ardhmen tënde !! Xx.”

Një i tretë shkroi: “Aww shiko sa i lumtur duket Ant pranë nuses së tij të bukur. Suksese për të dy të ardhmen”.

Ant dhe Anne-Marie u fotografuan duke lënë kishën së bashku pas ceremonisë me buzëqeshje të mëdha në fytyrat e tyre./Lajmi.net/