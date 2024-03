“Marshojmë s’festojmë” sot organizon marshin e radhës Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Gruas. Edhe sot kolektivi “Marshojmë s’festojmë” organizon marshin tradicional, me rastin e shënimit të kësaj dite, shkruan lajmi.net. Nisja do të filloj nga ora 12:00, në Sheshin “Zahir Pajaziti” dhe do vazhdojë deri te ndërtesa e Qeverisë. /Lajmi.net/