Marseille afër marrëveshjes me Bailly Olympique Marseille është duke mbyllur marrëveshjen e huazimit të Eric Bailly me Manchester United. Klubi francez e ka të mundshme edhe blerjen e lojtarit, në rast se binden me perfomancat e tij, transmeton lajmi.net Negociatat tani po vazhdojnë me agjentët e Bailly pasi ai duhet të bie dakord për kushtet personale në rast të një…