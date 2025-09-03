Marrin flakë disa kabllo elektrike në Klinë, intervenojnë zjarrfikësit

Disa kabllo elektrike kanë marrë flakë mbrëmjen e së martës në qytetin e Klinës. Sipas pamjeve të publikuara nga media lokale “Klinainfo”, në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e zjarrfikësve për të menaxhuar situatën. Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar ose shkaqet që çuan deri te ky incident.

03/09/2025 23:44

