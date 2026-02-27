“Marrëveshje detyruese për njohjen e Kosovës”, Vuçiq del me video: Kosova është Serbi, ka qenë dhe do të jetë
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, nga Kazakistani ku po qëndron për vizitë, e bëri një video duke thënë se “Kosova është Serbi” dhe se “gjithmonë do të jetë”. Kjo erdhi si përgjigje për ish-diplomati serb, Nebojsha Vujoviq, i cili tha se kryediplomati serb Marko Gjuriq u ftua në Uashington për t’ia prezantuar atij një marrëveshje…
Lajme
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, nga Kazakistani ku po qëndron për vizitë, e bëri një video duke thënë se “Kosova është Serbi” dhe se “gjithmonë do të jetë”.
Kjo erdhi si përgjigje për ish-diplomati serb, Nebojsha Vujoviq, i cili tha se kryediplomati serb Marko Gjuriq u ftua në Uashington për t’ia prezantuar atij një marrëveshje detyruese për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
“Gjuriq u ftua në Uashington në mënyrë që Rubio, në emër të qeverisë amerikane dhe Presidentit Donald Trump, ta prezantonte atë me marrëveshjen e fshehtë detyruese për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ky ishte qëllimi kryesor i ftesës së Gjuriqit në Uashington. Çdo ditë, hap pas hapi, Serbia po i afrohet formalizimit dhe njohjes zyrtare të Kosovës si shtet i pavarur”, ka thënë dje ish-diplomati serb për agjencinë e lajmeve Beta.
Këtë u mundua të demantojë Vuçiq, i cili u prononcua në Kazakistan para gazetarëve që shkuan ta ndjekin ngjarjen.
“Nuk më shkon ndërmend jo me Marko Rubion, por me Sveti Petarin, të diskutoj për Kosovën. Kosova është Serbi, ishte dhe do të jetë. Dhe ky është fundi i historisë”, tha mbrëmë ai.
“Nuk do të më shkonte kurrë ndërmend të pranoja ndonjë njohje të Kosovës, unë nuk jam Nebojsha Vujoviq që do të shiste ndonjë territor të Serbisë për një shishe në të njëjtën ditë”, vazhdoi ai.
Vuçiq tha se Marko Gjuriq u takua me Rubion “krejt rastësisht dhe pa planifikuar”, ndërsa tha se me të ka pasë bisedime “shumë të mira”.
“Por kur nuk ke asgjë për t’u mburrur, asgjë për të ofruar, atëherë të mbetet vetëm e pavërteta, gënjeshtra. Por gënjeshtrat gjithmonë kanë këmbë të shkurtra”.
Vuçiq s’u mjaftua me këtë deklaratë, por bëri edhe një video për Facebook.