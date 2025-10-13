Marrëveshja për Gazën, Osmani: Falë udhëheqjes së Trumpit, momenti i shumëpritur i paqes u bë realitet

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar në lidhje me nënshkrimin e Planit të Paqes për Gazën, duke e cilësuar atë si fillimin e një kapitulli të ri për paqen në Lindjen e Mesme. “Sot shënohet fillimi i një agimi të ri dhe një kapitulli të rëndësishëm për paqen në Lindjen e Mesme me nënshkrimin…

Lajme

13/10/2025 23:14

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar në lidhje me nënshkrimin e Planit të Paqes për Gazën, duke e cilësuar atë si fillimin e një kapitulli të ri për paqen në Lindjen e Mesme.

“Sot shënohet fillimi i një agimi të ri dhe një kapitulli të rëndësishëm për paqen në Lindjen e Mesme me nënshkrimin e Planit të Paqes për Gazën”, shkroi Osmani në platformën X.

Ajo vlerësoi udhëheqjen vendimtare të Presidentit Donald Trump dhe përkushtimin e liderëve që punuan për arritjen e kësaj marrëveshjeje.

“Kjo marrëveshje ofron një rrugë për t’i dhënë fund viteve të vuajtjes dhe pasigurisë, duke u dhënë mundësi familjeve të panumërta të jetojnë në siguri, dinjitet dhe liri,” theksoi Osmani, duke u bërë thirrje të gjitha palëve ta zbatojnë plotësisht planin e paqes të presidentit amerikan.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Brenda 3 muajsh, arrestohen 52 persona për marrje me prostitucion

Lajme të fundit

Brenda 3 muajsh, arrestohen 52 persona për marrje me prostitucion

Festa e golave me simbolin e shqiponjës nga Rey Manaj dhe Fisnik Asllani

Fotografimi i votës dhe ryshfeti, incidentet që u...

Begaj: Marrëveshja e Paqes për Gazën, moment historik për njerëzimin